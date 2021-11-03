«Запретить автомобили»: почему тысячи людей продолжат погибать в ДТП

Поручение президента Владимира Путина стремиться к нулевой смертности на дорогах окажется проваленным из-за ряда негативных факторов. Такого мнения придерживаются специалисты. За 15 лет число погибших в авариях снизилось более чем в два раза, но достигнутый показатель в 2020 году составил только 10,9 на 100 тысяч населения. Сейчас ситуация на дорогах если и меняется к лучшему, то незначительно. Среди основных причин этого собеседники NEWS.ru назвали не только нерадивых водителей, плохие дороги и коррупцию, но и размытость ответственности между госструктурами за поставленную президентом цель.

Потери и прибыль

В России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек, свыше двух миллионов — получили травмы, свидетельствуют данные МВД. За 15 лет количество смертей на дорогах удалось снизить с 23,6 на 100 тысяч населения (в 2005-м) до 10,9 (в 2020-м). В 2015 году показатель составлял 15,8. Для сравнения: в таких странах, как Германия, Дания или Нидерланды, эта цифра в последние годы остается около 4.

Задачу довести показатель смертности на дорогах до нулевого ранее поставил лично глава государства Владимир Путин. В президентском указе, в частности, говорится, что правительство России, разрабатывая проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, должно исходить из того, что в 2024 году смертность в результате ДТП нужно снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Это не более 4 человек на 100 тысяч населения, а в перспективе следует стремиться к 2030 году обеспечить нулевой уровень смертности.

МВД планирует выполнить задачи главы государства, хотя в прошлом году в СМИ попала информация, что в ведомстве предлагали повысить целевой показатель 2024 года до отметки 8,4 на 100 тысяч населения.

Также перед исполнительной властью была поставлена задача привести в нормативное состояние не менее 50% региональных дорог, снизить перегрузку дорог федерального и регионального значения и в два раза сократить количество аварийно-опасных участков на дорогах. Кроме того, в крупных городских агломерациях следует довести долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, до 85%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На недавнем совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Владимир Путин повторил посланный ранее сигнал:

Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать.

В свою очередь Хуснуллин сообщил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается. По его словам, комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно и «первые результаты неплохие».

Однако эксперты по дорожной тематике настроены пессимистично. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что добиться кардинального снижения и тем более нулевой смертности на дорогах в России крайне сложно и это приводит к применению мер, которые изначально не могут быть по-настоящему эффективны.

К сожалению, для государства борьба за повышение безопасности дорожного движения фактически превратилась в масштабный коммерческий и вполне прибыльный проект. Смотрите сами: были вбиты миллиарды рублей в два этапа профильной федеральной целевой программы... Использование камер, увеличение штрафов позитивно сказалось на пополнении бюджетов всех уровней. Однако к безопасности движения это практически не имеет отношения. Виктор Травин президент Коллегии правовой защиты автовладельцев президент Коллегии правовой защиты автовладельцев

По его словам, в бюджеты ряда регионов штрафы за нарушение правил дорожного движения закладываются заранее, являясь по сути «плановыми доходами». Юрист подчеркнул: штрафы как инструмент не работают, поскольку многие автомобилисты начали воспринимать их исключительно как очередной сбор, наравне с транспортным налогом и оформлением полиса ОСАГО.

Согласно официальным данным, ГИБДД в 2020 году вынесла постановления о штрафах на сумму 117 млрд рублей, это на 10% больше, чем годом ранее. Оказалось также, что в России есть регионы, где сумма наложенных за нарушение ПДД санкций увеличилась за год на 100% и даже на 200%!

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять причин

Специалисты признают, что президентом поставлена правильная и амбициозная задача, однако выполнить её и приблизиться к европейскому уровню безопасности водителей и пассажиров пока не удаётся. Эксперты указали несколько причин, на большинство из которых ГИБДД вовсе не может повлиять.

Во-первых, в российском автопарке до сих пор много старых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст легковых авто в России составляет 13,6 года. Самые «молодые» легковушки в Татарстане — ровно 10 лет. Второе место по возрасту легковых машин занимает Москва (10,2 года). Ещё в двух регионах он составляет менее 11 лет: по 10,8 года в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО. При этом самые «старые» машины на Дальнем Востоке (около 20 лет). В самом низу списка Камчатка (23,4 года), Еврейский АО (21,7 года) и Приморский край (21,5 года).

При ДТП водители и пассажиры старых, прежде всего отечественных машин, погибают в шесть раз чаще, нежели таковые в новых иномарках. Связано это в первую очередь с отсутствием современных систем безопасности. Виктор Похмелкин глава организации «Движение автомобилистов России» глава организации «Движение автомобилистов России»

Во-вторых, почти половина попавших в ДТП умирает из-за несвоевременного оказания первой медицинской помощи. По словам Похмелкина, проблема связана как с недоступностью экстренной помощи, так и с тем, что большинство людей не знает, как самостоятельно помочь пострадавшим в аварии. Эксперт считает важным организовать необходимые бесплатные курсы по всей стране.

Третья причина — «камерный» вопрос. Получилось так, что практика, прекрасно зарекомендовавшая себя во всём мире, в России забуксовала. Зачастую это связывают с тем, что устройства фото- и видеофиксации до сих пор находятся в ведении коммерческих структур, которые, по словам Похмелкина, «гонятся не за безопасностью движения, а за прибылью».

Ну и конечно, остаётся открытым вопрос качества дорог. Согласно результатам опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», 28% респондентов назвали ключевой проблемой безопасности движения плохое дорожное покрытие. Ещё 12% посетовали на опасную езду, 10% пожаловались на отсутствие дорожных знаков, разметки и неправильную организацию движения.

Кроме того, среди факторов, не позволяющих выполнить поручение президента, эксперты назвали коррупцию. По оценкам основателя адвокатского агентства «Законоведъ» Григория Сарбаева, перед ПДД должны быть равны все без исключения.

У нас же это далеко не так: категории тех, кто «равнее», уже трудно перечесть, начиная с отличий в подходе правоохранителей к владельцам дорогих марок автомобилей, «блатных» номеров, не говоря уже о чиновниках и мажорах. Григорий Сарбаев основатель адвокатского агентства «Законоведъ» основатель адвокатского агентства «Законоведъ»

О чём докладывают наверх?

Достижение нулевых показателей смертности на дорогах в России требует комплексного подхода, считают эксперты. Одними штрафами проблему не решить, тем более что в нашей стране к штрафам зачастую относятся как к способу пополнить либо казну, либо карман. Но коррупция — это уже другая история. Важно определить, какие меры приносят эффект, а где ответственные лица занимаются имитацией активной борьбы за повышение безопасности движения.

Мне неоднократно сообщали о том, что правоохранители всячески уговаривают пострадавших в ДТП не обращаться в медучреждения. Например, человек в результате аварии ударился рукой или коленом, а ему инспекторы говорят, мол, если пойдёте в больницу, не говорите, что получили травму в дорожно-транспортном происшествии. Скажите, например, что упали с лестницы, с крыши пятиэтажки, на дискотеке, где угодно. Ведь такие показатели портят статистику, — рассказал Виктор Травин.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев утверждает, что подчас борьба за улучшение ситуации ведётся путём сокрытия статистических данных. В итоге и получается, говорит Травин, что, согласно официальным данным, число ДТП, в которых люди получили лёгкие травмы, «снизилось в геометрической прогрессии», чего, к сожалению, нельзя сказать об автоавариях с тяжелоранеными и погибшими.

Источник в одном из региональных управлений ГИБДД рассказал NEWS.ru, что сегодня, по его мнению, никто в государстве не несёт полную ответственность за ситуацию на дорогах:

Когда прилетают претензии в адрес ГИБДД, руководство всегда может ответить, что, дескать, послушайте, при чём тут мы? Мы такие кривые дороги не строим, чудовищные машины не производим. И это правда.

О размытости ответственности за процесс обеспечения безопасности дорожного движения говорит и Виктор Похмелкин. В России нет единого органа, зона особого внимания которого — контроль дорожной ситуации. В итоге получается, что важные и необходимые задачи либо игнорируются на местах, либо выполняются неэффективно, а вполне вероятно, и с подтасовкой результатов ради красивой отчётности, о которой можно будет доложить начальству.