«Надеюсь, их давят и душат»: беженец из Мариуполя про извинения Волыны Беженец из Мариуполя отказался прощать морпеха Волыну

Фото: РИА Новости

Сергей Волынский / Волына

Беженец из Мариуполя Павел, сейчас живущий в Москве, отказался в разговоре с NEWS.ru прощать командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) — плененный боец ВСУ извинился перед жителями Донбасса. Собеседник подчеркнул, что надеется, что «их давят и душат в тюрьме», имея в виду сдавшихся украинских военных. Павел также вспомнил, как один из представителей ВСУ после начала боевых действий на Украине просил старшего по званию прострелить ему ногу.

Когда в конце февраля или в начале марта, точно не помню, я ехал из одной точки Мариуполя в другую забрать сына, меня перед мостом, перед «Азовсталью» военные ВСУ положили на землю лицом вниз. И там бегал один молодой человек, я не мог рассмотреть его, так он просил старшего прострелить мне ногу, чтобы я никуда не убежал. Слава богу его командир меня отпустил, проверив паспорт и содержимое телефона, — добавил Павел.

Беженец подчеркнул, что в тот момент «попрощался с жизнью», так как огнестрельное ранение в условиях отсутствия медицинской помощи «смерти подобно». Павел отметил, что «не настолько верующий, чтобы прощать» таких людей после пережитого.

Нет, я не хочу таких людей прощать. Я не настолько верующий, чтобы их прощать. Я надеюсь, что их там душат и давят в тюрьме. Поэтому, когда им стало плохо и тяжело, они начали просить прощения. Если бы они побеждали, то, думаю, они бы не стали просить прощения ни до, ни после, — подытожил Павел.

Ранее Волына попросил прощения у жителей Донбасса. Он добавил, что не хотел гибели мирных жителей. До этого морпех осудил издевательства бойцов ВСУ над российскими пленными. По его словам, подобные действия являются военными преступлениями.

Кроме того, пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов заявил, что военнослужащих Украины готовили к нападению на Донбасс. По его словам, им также говорили о необходимости начать войну с Россией.

Он добавил, что при наступлении в Донбассе обещалась помощь вооружением от западных партнеров Украины. Речь также шла о вводе их войск, если украинская армия «пойдет против России».