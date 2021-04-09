Националисты напали на режиссёра Манского на «Артдокфесте»

https://static.news.ru/photo/57109986-9942-11eb-ac8c-96000091f725_660.jpg Виталий Манский (справа) Фото: Artdocfest/facebook.com

Активисты националистического движения SERB напали на режиссёра Виталия Манского около кинотеатра «Октябрь», где проходит фестиваль «Артдокфест». В этот момент он давал интервью журналистам Associated Press.

Он рассказал, что нападавших было около шести человек. Рядом находились журналисты и охрана кинотеатра, а если бы их не было, всё могло бы «более грустно закончиться».

На меня напали люди, один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди <...>, в итоге они были отбиты и они исчезли, — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, полиция до сих пор не прибыла на место инцидента.

При этом лидер националистов Гоша Тарасевич заявил, что это было не нападение, а «перформанс». Он назвал поведение режиссёра «непристойным и недостойным».

Мы хотели задать ему вопрос, почему он приглашает на свой фестиваль фильмы, которые льют грязь на Россию. Он начал от нас почему-то убегать, оскорблять нас, и тогда мы просто бросили ему в лицо, на голову трусы, сделали такой перформанс. Помните, он когда-то стоял на Лубянке с трусами в руках, и мы как бы бросили ему обратный перформанс. А он полез драться. Но это просто нелепо, — сказал активист журналистам издания «Подъём».

По его словам, ситуация «не стоит выеденного яйца».

Как писал NEWS.ru, полиция Петербурга и Роспотребнадзор сорвали проведение фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино, а затем от проведения мероприятия отказалась и вторая площадка — открытая студия «Лендок». В результате организаторы были вынуждены свернуть культурное мероприятие в Северной столице. В Москве на оргкомитет также оказывалось давление со стороны консервативной публики. Недовольство вызвали картины, посвящённые стигматизации шизофрении, украинскому патриотизму и ЛГБТ-проблематике.