Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила Дмитрия Дёмушкина из перечня организаций и физлиц, в отношении которых есть информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Дёмушкина удалили из списка после его личного обращения в Росфинмониторинг. Националист
Росфинмониторинг ведёт перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В настоящий момент в список включены более 9 тысяч граждан РФ. У попавших в перечень лиц блокируются все счета и карты. Основанием для включения в список является заведение уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ.
Дёмушкин был приговорен к 2,5 годам колонии в апреле 2017 года по обвинению в возбуждении вражды и ненависти. В феврале 2019 года, как передавал NEWS.ru, националист вышел из колонии в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
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