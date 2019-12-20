https://static.news.ru/photo/f8311d34-231b-11ea-99d6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дёмушкин Фото: Дмитрий Дёмушкин/vk.com

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила Дмитрия Дёмушкина из перечня организаций и физлиц, в отношении которых есть информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Дёмушкина удалили из списка после его личного обращения в Росфинмониторинг. Националист заявил «Интерфаксу», что находился в перечне «долгие годы, не будучи осуждённым ни одним судом». Дёмушкин напомнил, что суд обязал Минфин выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование по статье 282 УК РФ. Сам экстремистский перечень националист охарактеризовал как «вопиющий образец беззакония».

Росфинмониторинг ведёт перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В настоящий момент в список включены более 9 тысяч граждан РФ. У попавших в перечень лиц блокируются все счета и карты. Основанием для включения в список является заведение уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ.

Дёмушкин был приговорен к 2,5 годам колонии в апреле 2017 года по обвинению в возбуждении вражды и ненависти. В феврале 2019 года, как передавал NEWS.ru, националист вышел из колонии в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.