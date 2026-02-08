Зимняя Олимпиада — 2026
Начинка для блинов из печени, которую полюбят все. Мой способ убрать горечь и придать нежность. Отличная альтернатива сладкому!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весь фокус этого рецепта — в правильной подготовке печени. Вымачивание в молоке или сливках не только убирает возможную горчинку, но и делает ее текстуру невероятно нежной и мягкой, идеальной для создания однородной начинки.

Для начинки беру 500 граммов говяжьей или куриной печени, тщательно промываю, удаляю пленки и протоки. Нарезаю печень на кусочки и заливаю на 30–40 минут молоком или сливками — это уберет возможную горечь. Пока печень вымачивается, одну крупную луковицу и одну морковь мелко нарезаю (лук — кубиком, морковь трем на терке). На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую до мягкости. Отмоченную печень обсушиваю бумажным полотенцем, добавляю к овощам и обжариваю на сильном огне 4–5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета. Затем вливаю в сковороду 3–4 столовые ложки воды или бульона, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и тушу около 10–15 минут до полной готовности печени. В конце солю, перчу по вкусу, добавляю щепотку молотого мускатного ореха для аромата. Даю массе немного остыть, затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю 50–70 граммов мягкого сливочного масла и измельчаю до состояния однородного, нежного паштета. При необходимости можно добавить еще масла для большей пластичности. Начинка готова. Ее можно намазывать на теплые блины, заворачивать их рулетом или трубочкой.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
