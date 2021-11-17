«Начинать с себя»: Володин предложил ввести в Госдуме QR-коды

Члены правительства должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию или факт перенесённой не ранее полугода назад коронавирусной инфекции, при входе в зал заседаний Госдумы, а также на заседания комитетов. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил о внесённых кабмином законопроектах, предлагающих ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах, передаёт ТАСС.

Инициатива пропускать в Госдуму только вакцинированных членов правительства исходила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он высказал такое мнение после того, как полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко попросил заменить докладчиков по нескольким правительственным законопроектам.

Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом, — согласился с парламентарием Володин.

Спикер Госдумы заявил, что правительство внесло в парламент два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест.

С себя надо начинать, — добавил Володин.

Он попросил аппарат Госдумы принять решение о введении системы QR-кодов для тех, кто идёт на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты.

Ранее стало известно, что Минтранс собирается ввести требование о предоставлении QR-кодов для перелётов по России до февраля 2022 года. Как заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов, это будет касаться и зарубежных авиакомпаний.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.