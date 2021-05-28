На журналиста DOXA завели дело за рассказ о домогательствах следователя

https://static.news.ru/photo/36f6debe-bfc9-11eb-be61-96000091f725_660.jpg Владимир Метёлкин Фото: mos-gorsud.ru

Следственный комитет завёл уголовное дело о клевете на следователя против редактора издания DOXA Владимира Метёлкина. Причиной стал его рассказ, что сотрудница ведомства Екатерина Жижманова «постоянно трогала его» и «при разговоре стояла очень близко». Об этом рассказал его адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале.

На мужчину завели дело по статье «Клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования», наказанием по которой может стать штраф до миллиона рублей или до 320 часов обязательных работ.

В апреле Метёлкин жаловался, что следователь «постоянно трогает его», «сразу после прохода КПП прикасается к его плечу своей рукой» и «при разговоре стоит очень близко», писало его издание. Кроме того, журнал опубликовал аудиозапись, на которой женский голос говорит: «Вы являетесь, да, сексуальным героем», — и смеётся. По данным издания, это следователь говорила мужчине при его адвокате, комментируя его фотографии в Instagram.

После этого журналист попросил отвода следователя. Жижманову перевели к его коллеге, другой фигурантке этого дела Наташе Тышкевич, однако позже её отстранили и от этих допросов.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.