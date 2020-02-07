https://static.news.ru/photo/0d9557f4-49b3-11ea-a8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские чиновники разрешили нанести на фасады зданий 228 новых граффити. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Отмечается, что одобренные рисунки должны популяризировать выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство. Так, к примеру, среди граффити будут портреты военачальника Митрофана Неделина и актёра Сергея Бодрова-младшего.

Бирюков заявил, что ввести согласование граффити решено после многочисленных требований москвичей.

Рекламные граффити, зачастую низкого художественного качества... портят облик города и наносятся без учета мнения жителей, — цитирует его «Интерфакс».

Теперь желающий нарисовать граффити должен получить разрешение общего собрания собственников жилого дома, а затем — у уполномоченных инстанций, в том числе Москомархитектуры, департамента рекламы, департамента культурного наследия. Последнее слово за межведомственной комиссией, возглавляемой самим Бирюковым. На всё согласование может уйти месяц.

Ранее Ранее NEWS.ru сообщил, что в Москве работники коммунальной службы закрасили граффити с лётчицей Екатериной Будановой, погибшей в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Причиной этого стали опасения жителей многоквартирного дома, на фасаде которого был рисунок, что из-за изображения будет отложено переселение по программе реновации.