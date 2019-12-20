https://static.news.ru/photo/d6410c02-23ca-11ea-9b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва online/vk.com

В Москве работники коммунальной службы закрасили граффити с лётчицей Екатериной Будановой, погибшей в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Причиной этого стали опасения жителей многоквартирного дома, на фасаде которого был рисунок, что из-за изображения будет отложено переселение по программе реновации.

Поэтому они проигнорировали собрание собственников, где должны были решить вопрос о сохранении граффити.

Сбор был назначен после полученного коммунальной организацией предписания Жилищной инспекции. Ведомство потребовало привести дом в первозданный вид либо согласовать изображение с собственниками помещений сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Западного округа Москвы.

Оставшиеся в меньшинстве сторонники стрит-арта полагают, что в инспекцию обратился кто-то из жильцов, опасавшихся проблем с расселением здания.

Граффити были нарисованы на торце пятиэтажного дома по улице имени Будановой. Портрет создала новосибирская художница Марина Ягода в рамках фестиваля MOST.

Екатерина Буданова в годы Великой Отечественной войны совершила 266 боевых вылетов за время своего нахождения на фронте. Она погибла в июле 1943 года, когда ей было 26 лет. Ей было посмертно присвоено звание Героя России.

Программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 млн человек, и строительство нового жилья за счёт города.

Ранее, как писал NEWS.ru, масштабные граффити с изображением девушки, встречающей гостей, были закрашены в Челябинске. Картина стала жертвой спора с рекламным агентством, которое судится с мэрией.