На Волге обнаружен разлив топлива

Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» от коронавируса безопасна, в скором времени начнётся её массовое производство. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время, — цитирует её РИА Новости. Она добавила, что...