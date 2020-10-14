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На Волге обнаружен разлив топлива

15:59, 14 октября 2020

Топливное пятно площадью пять тысяч кв. м обнаружено на поверхности Волги в районе порта Кимры. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м, цитирует её ТАСС.

Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна. Сейчас оно устанавливается.

Как писал NEWS.ru, власти Красноярского края ввели режим ЧС в Кежемском районе из-за разлива топлива с баржи в Ангару. Силы и средства МЧС не привлекались, так как масляных пятен на поверхности реки нет, последствия устранены.

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