На Волге обнаружен разлив топлива

Топливное пятно площадью пять тысяч кв. м обнаружено на поверхности Волги в районе порта Кимры. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м, — цитирует её ТАСС.
Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна. Сейчас оно устанавливается.
Как писал NEWS.ru, власти Красноярского края ввели режим ЧС в Кежемском районе из-за разлива топлива с баржи в Ангару. Силы и средства МЧС не привлекались, так как масляных пятен на поверхности реки нет, последствия устранены.