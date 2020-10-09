Режим ЧС введён в Красноярском крае из-за разлива топлива в Ангару

https://static.news.ru/photo/06fe7624-0aaa-11eb-a8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Красноярского края ввели режим ЧС в Кежемском районе из-за разлива 500 литров топлива с баржи в Ангару. Силы и средства МЧС не привлекались, так как масляных пятен на поверхности реки нет, последствия устранены.

На месте происшествия работают представители следственного комитета, МВД, администрации, а также три спасателя, сообщает РИА Новости.

С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара, — цитирует издание сообщение краевого ГУ МЧС.

Также режим ЧС введён на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета из-за разлива нефтепродуктов на территории предприятия «Север».

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередное экологическое ЧП случилось в Норильске. На этот раз разлив топливно-водяной смеси произошёл в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3. Загрязнению подверглась река Амбарная.