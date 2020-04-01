https://static.news.ru/photo/79eb273a-73fc-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В Свердловской области число заразившихся COVID-19 за последние два дня достигло 33 человек. Среди них оказались и пожилые супруги из Заречного. Коронавирусную инфекцию они подхватили от вернувшейся из Соединённых Штатов дочери.

Отец девушки работает руководителем центра централизованного ремонта на Белоярской АЭС. После того, как у его жены начали появляться первые симптомы опасного заболевания, весь коллектив ремонтного центра отправили на карантин, пишет «КП-Урал».

Коллеги мужчины на условиях анонимности рассказали, что его дочь вернулась из Америки ещё 9 марта и не сообщила об этом в Роспотребнадзор.

Спустя 10 дней после того, как женщина вернулась на Урал, её родители почувствовали первые симптомы коронавируса. Первой заболела 68-летняя мама туристки. 19 марта её забрали в инфекционное отделение местной больницы. Позднее вместе с мужем их перевезли в ГКБ № 40 Екатеринбурга, где лечатся все заражённые.

У 66-летнего отца симптомы проявились гораздо позднее. При этом друзья отца рассказали, что сама дочь не заболела.

Её анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Как выяснилось, она не сообщала в Роспотребнадзор о том, что вернулась из США. Неизвестно, скольких она могла еще заразить, — поделились знакомые начальника центра централизованного ремонта Белоярской АЭС.

При этом они отметили, что в тот день, когда дочь вернулась из Штатов, она заехала к родителям всего на пару часов.

При этом в распоряжении издания есть внеочередное донесение, присланное начальству АЭС из зареченской больницы. Там сейчас переписывают пациентов, которые контактировали с подхватившей COVID-19 парой.

Там сказано, что мама путешественницы обратилась в стационар с сухим кашлем 19 марта и до момента поступления мокроты у неё не было.

До момента поступления мокроты не было. Наблюдается одышка и слабость. Температура тела в районе 38-39,5 градусов. Принимала парацетамол с аспирином — без должного эффекта. Вечером 25 марта обратилась в приемный покой Медсанчасть № 32, — сказано в донесении.

Пожилую жительницу Заречного сразу же взяли под наблюдение Центра медицины катастроф. Утром 28 марта её тесты на коронавирус дали положительный результат.

К 1 апреля в России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 24 человека стали жертвами заболевания, 190 выписаны из больниц. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 человек, более 100 выписаны из больниц.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вернувшиеся из-за границы граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут вести журнал о своём состоянии на портале «Госуслуги».