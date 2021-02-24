На шамана Габышева завели дело из-за нападения на полицейского

https://static.news.ru/photo/6a931cba-76b3-11eb-aded-96000091f725_660.jpg Фото: tengri_shaman/vk.com

Якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Об этом рассказал координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело. <...> Завтра пройдут следственные действия с его участием, — цитирует правозащитника ТАСС.

Подробности дела собеседник агентства не сообщил.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать дьявола» из президента РФ Владимира Путина. Он прошёл через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. Габышева направили на принудительное лечение в психдиспансер, но в июле 2020 года он был выписан оттуда после жалоб в ЕСПЧ.

Как писал NEWS.ru, шаман планирует возобновить поход в столицу в марте. На этот раз он отправится в Москву на белом коне и в сопровождении отряда добровольцев. Маршрут будет проходить через Иркутск, Алтай и Урал.