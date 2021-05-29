На Сахалине ребёнок упал в бак с хлоркой

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На Сахалине полуторогодовалая воспитанница детского сада упала в бак с хлоркой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Инцидент произошёл в посёлке Ноглики. Дезинфицирующий раствор находился в 20-литровом ведре. Девочка упала туда, перегнувшись через край ёмкости.

Ребёнка вертолётом доставили в областную больницу. По словам медиков, угрозы для жизни и здоровья девочки нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом колена. Инцидент произошёл из-за отсутствия ограждений. Произошедшим заинтересовалась полиция.