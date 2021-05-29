На Сахалине ребёнок упал в бак с хлоркой

На Сахалине полуторогодовалая воспитанница детского сада упала в бак с хлоркой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Подъём».
Инцидент произошёл в посёлке Ноглики. Дезинфицирующий раствор находился в 20-литровом ведре. Девочка упала туда, перегнувшись через край ёмкости.
Ребёнка вертолётом
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом колена. Инцидент произошёл из-за отсутствия ограждений. Произошедшим заинтересовалась полиция.