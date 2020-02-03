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Администрация торгового комплекса «Садовод» объявила о двухнедельном карантине для сотрудников, которые приехали из КНР. Полностью закрывать рынок не планируется.

Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин, — цитирует пресс-службу рынка ТАСС.

В связи со вспышкой коронавируса на территории торгового комплекса введены повышенные меры безопасности. Ежедневно проводится дезинфекция торговых рядов, санитарная обработка помещений и заведений общественного питания. Также на рынке есть медпункт, где сотрудники проходят медосмотр.

Ситуация с поставками товаров из Китая, в том числе на рынок «Садовод», зависит от изменений логистики пропуска товаров через государственные границы в связи со вспышкой коронавируса в этом государстве, — добавили в пресс-службе.

На утро 3 февраля подтверждено 17 205 случаев заражения новым вирусом, из которых 2296 тяжёлые. Коронавирус унёс жизни 361 человека. Удалось вылечить 475 пациентов, сообщал NEWS.ru.