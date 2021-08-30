На российских смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами

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Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили на площадке Google Play, предназначенной для покупки различных приложений владельцам смартфонов на базе Android, фейковые приложения, спекулирующие доверием россиян на тему социальных выплат. Об этом стало известно из публикации на сайте «Лаборатории Касперского».

Мошеннический софт направлен на российских пользователей: программа перенаправляет пользователя на фишинговую страницу и просит ввести личные данные. Далее приложение просит жертву перевести 300 рублей, якобы за оформление перевода или юридические услуги, не начисляя никаких социальных выплат взамен.

Преступники используют названия вымышленных фондов и спекулируют темой пандемии и господдержки. Несмотря на крайне низкие оценки у таких приложений иногда встречаются поддельные положительные отзывы.

Фейковые приложения были скачаны за август примерно 20 тысяч раз, сейчас «Лаборатория Касперского» уже уведомила Google об имеющейся проблеме, и компания удалила вредоносный софт из Google Play.

Ранее исследователь «Лаборатории Касперского» обнаружил вирус, крадущий деньги у россиян без их ведома.