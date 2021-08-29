В России появился вирус, крадущий деньги со смартфонов

Ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что в России появились новые вирусы, которые крадут деньги со смартфонов пользователей практически без их участия. Его слова приводят «Известия».

Эксперт заметил, что сейчас таких программ не так много, однако в ближайшем будущем их число резко увеличится. Первая серьёзная угроза, которая маскировалась под обычный софт, появилась ещё в 2013 году.

Обычно это происходит так: троянец сидит на устройстве и ждёт, пока жертва запустит банковское приложение. Как только это случилось, происходит перекрытие: поверх окна банковского приложения накладывается окно вредоносной программы, в котором загружается веб-страница, — сказал Чебышев.

Он отметил, что обычно страницы выглядит так же, как и приложение, поэтому пользователь зачастую решает, что сам открыл окно ввода логина и пароля. Вводя эти данные, он тем самым передаёт информацию мошенникам, которые получают доступ к мобильному банку и крадут деньги.

Однако пока таких программ совсем немного. Эксперт отметил, что 99,9% таких угроз разработаны для смартфонов на Androind, так как ПО на iOS предполагает знание языка программирования Objective-С и высокой компетенции.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о способах защиты сим-карты от мошенников, в частности от клонирования. Он пояснил, что о клонировании может говорить СМС от оператора с текстом о перевыпуске «симки».