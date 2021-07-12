Эксперт рассказал, как защитить SIM-карту от клонирования

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о способах защиты SIM-карты от мошенников, в частности от клонирования. Он пояснил, что о клонировании может говорить смс от оператора с текстом о перевыпуске «симки». Его слова приводит радио Sputnik.

После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на СМС, — сказал Ющук.

Он также добавил, что мошенники могут получить доступ к мобильному банку и соцсетям. В свою очередь злоумышленники смогут похитить деньги с банковского счёта или же начать шантажировать деталями переписки, а также вымогать деньги у родных и близких жертвы.

Защититься от такого вида мошенничества можно, подав специальное заявление своему мобильному оператору. Как пояснил специалист, запрет действий по доверенности можно ввести у многих операторов.

Ранее портал «Госуслуги» запустил раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество», где появились советы по защите от мошенников.