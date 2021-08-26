Россиянам назвали способы защиты от мошенников

Портал «Госуслуги» запустил раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество», где появились советы по защите от мошенников.

Нельзя сообщать кому-либо такие данные банковской карты, как пин-код, CVV-код, а также коды из СМС, логин и пароль для онлайн-банка. Кроме того, их не рекомендуют записывать.

Стоит использовать отдельную карту для онлайн-покупок и не оставлять на ней деньги, только пополнять на нужную сумму для покупки.

Рекомендуется также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и уведомления от банка о совершённых операциях, а пользоваться онлайн-банком только через защищённую интернет-сеть. Помимо этого, можно установить определитель номера, который будет отсекать спам и мошеннические звонки.

Среди рекомендаций «Госуслуг» есть совет использовать разные пароли в разных банках, установить на гаджеты антивирус, не хранить фото и заметки с паролями, проверять флешки на вирусы, а адреса официальных сайтов сверять с доменами.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг запустили новый сервис с правилами финансовой безопасности, которые помогут россиянам защититься от мошенников.