Россиянам назвали способы защиты от мошенников

Портал «Госуслуги» запустил раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество», где появились советы по защите от мошенников.
Нельзя сообщать кому-либо такие данные банковской карты, как пин-код, CVV-код, а также коды из СМС, логин и пароль для онлайн-банка. Кроме того, их не рекомендуют записывать.
Стоит использовать отдельную карту для онлайн-покупок и не оставлять на ней деньги, только пополнять на нужную сумму для покупки.
Среди рекомендаций «Госуслуг» есть совет использовать разные пароли в разных банках, установить на гаджеты антивирус, не хранить фото и заметки с паролями, проверять флешки на вирусы, а адреса официальных сайтов сверять с доменами.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг запустили новый сервис с правилами финансовой безопасности, которые помогут россиянам защититься от мошенников.