На Первом канале объяснили показ погромов в США вместо титров «Брата-2»

https://static.news.ru/photo/1221dc70-a967-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jannis Grosse via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Демонстрация кадров погромов в США в вечернем эфире Первого канала была вступлением к программе «Время», а не заменой титров фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы телеканала.

Отмечается, что финальные титры фильмов на Первом канале не показываются вообще. Однако в случае с продолжением культового «Брата» было принято решение отметить режиссёра Балабанова и Сергея Бодрова, сыгравшего в дилогии главную роль. Их именами и закончились титры после показа картины.

Ровно в 21:00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остаётся актуальным, — приводит слова представителей телеканала портал «Подъём».

Первый канал совместил финальную часть кинофильма «Брат-2», где звучит песня «Гудбай, Америка», с новостным сюжетом о протестах в США. Сцена с покидающим США Данилой Багровым почти бесшовно перетекла в сюжет корреспондента Георгия Осисашвили.

Как ранее писал NEWS.ru, телеканал не нарушил закон об авторском праве, когда использовал кадры о протестах в США вместо финальных титров фильма «Брат-­2». Об этом заявил Сергей Сельянов, продюсер картины.