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15 июля 2026 в 10:30

На оладьи кабачков не остается — пускаю на эти маринованные хрустяши: запасаюсь к Новому году — топовая замена огурцам

Фото: D-NEWS.ru
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Если не знаешь, куда деть урожай кабачков, делай так: молодые плоды, чеснок и листья смородины — и через день на столе хрустящая закуска.

Ингредиенты

Кабачок — 1,5 кг, вода — 1,5 л, уксус столовый 9% — 100 мл, сахар-песок — 90 г, соль — 60 г, чеснок — 9 зубчиков, листья вишни — 12 шт., листья смородины — 9 шт., листья хрена — 3 шт., зонтик укропа — 6 шт., перец черный горошек — 12 шт., перец душистый горошек — 4 шт.

Как готовлю

Сначала мою и стерилизую три трехлитровые банки — это основа, чтобы закатка не взлетела. Кабачки режу кружочками, кожуру снимаю только со старых, молодые пускаю целиком. На дно каждой банки отправляю листья вишни, смородины, хрена, чеснок и перец — это даст аромат. Сверху плотно укладываю кабачки, заливаю крутым кипятком, жду 15 минут, сливаю и повторяю еще на 10 минут. Воду из банок сливаю в кастрюлю, добавляю соль и сахар, кипячу, вливаю уксус и сразу выключаю. Заливаю маринадом кабачки, закатываю крышки, переворачиваю банки и укутываю пледом на сутки — они остывают и хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кабачки остаются упругими и плотными, ни одной размякшей дольки. Главный секрет: не жалейте чеснока и перца — именно они делают закуску нереально вкусной.

Проверено редакцией
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