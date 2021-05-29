На Москву вылилось две месячные нормы осадков

https://static.news.ru/photo/489b53da-5e31-11e9-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

93,3 миллиметра осадков выпало в столице за май 2021 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он объяснил, что это почти две месячные нормы осадков.

По словам эксперта, этот месяц стал четвёртым маем в списке самых дождливых в этом веке.

В Москве за этот день выпало 22 миллиметра осадков​​​. Таким образом, всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков, что равняется 183% от месячной нормы осадков, — сказал метеоролог.

Если говорить об областях, самый сильный дождь был в Луховицах — 30 миллиметров осадков за сутки. В Кашире и Коломне был зафиксирован град.

Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, ко второй половине воскресенья, 30 мая, в столичном регионе начнётся рост давления, что приведёт к тому, что существенных осадков ждать уже не придётся. Тем не менее в понедельник небольшие дожди всё ещё возможны.