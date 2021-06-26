На Москву надвигается град, но прохладнее не станет

В столице в субботу ожидается дождь с градом, но прохладнее от этого не станет. Температура воздуха будет по-прежнему высокой — до +35 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем в Москве +33...+35 градусов, ночью температура опустится до +20 градусов. В некоторых районах Московской области будет ещё жарче — до +36 градусов, ночью +17...+22.

Местами кратковременный дождь. Гроза, град, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Облегчения не принесёт и ветер — его скорость будет не больше 10 метров в секунду. Но при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба. В регионе из-за жары продлён «оранжевый» уровень. Он будет действовать до 13:00 мск воскресенья. В воскресенье в Москве и области также прогнозируют дожди с грозами.

Жара сохраняется в регионе уже больше недели. В некоторые дни она била все рекорды и достигала +37. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду.