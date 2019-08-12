https://static.news.ru/photo/dfad2916-bd53-11e9-ba25-fa163e074e61_660.jpg Гора Машук Фото: https://ru.wikipedia.org/Fastboy из русский Википедия, CC BY-SA 3.0

На вершине горы Машук в Пятигорске соорудят парк, подобный столичному «Зарядью». Об этом сообщил полпред президента в СКФО Александр Матовников.

Он аргументировал идею тем, что Машук — одна из самых главных достопримечательностей Кавминвод. И новый проект сможет превратить вершину горы в нормальное, красивое и цивилизованное место, пишет ТАСС .

Предложение прозвучало на встрече с участниками проекта «Маршрут России», участники которого будут две недели путешествовать по Кавказу. Матовников сообщил, что имеется план развития территории Машука, который напоминает парк «Зарядье».

Здесь будет четыре «лепестка», четыре стороны света. Не в этом году, но мы стараемся, чтобы через два-три года это было. В одном из них будет гостиница, в другом ресторан. И конечно хочется, чтобы это было достопримечательностью Кавминвод и столицы СКФО, — рассказал полпред.

Ранее News.ru сообщал, что молодёжный форум открылся в прошлом году у подножья горы Машук в Пятигорске. Он прошёл в две смены и принял две тысячи человек. Грантовый фонд составил более 80 миллионов рублей.