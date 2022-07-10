Агутин толкнул фаната во время концерта StarHit: Агутин оттолкнул опасно приблизившегося к нему фаната во время концерта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Леонид Агутин

На Леонида Агутина 9 июля во время концерта в Миассе напал один из фанатов, пишет издание StarHit. Он выбежал прямо на сцену к звезде и подошел к певцу максимально близко. Агутин постоял за себя и оттолкнул поклонника.

Отмечается, что охрана, видимо, не сразу осознала, что артисту может грозить опасность, и не стала препятствовать проникновению мужчины на сцену.

Сам фанат сразу после инцидента постарался как можно быстрее уйти со сцены.

Ранее некоторые поклонники потребовали отменить концерты Леонида Агутина из-за критики специальной операции России на Украине. Авторы некоторых Telegram-каналов даже попросили своих подписчиков обратиться в комитет по культуре, чтобы выступления не состоялись.