На лечении в медцентре в Коммунарке состоят более 500 пациентов

https://static.news.ru/photo/5f0ef37a-8c47-11ea-be7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 500 пациентов проходят лечение в медицинском центре в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, 55% больных находятся в тяжёлом состоянии, 5% — в крайне тяжёлом, ещё 40% пребывают в состоянии средней тяжести.

На лечении состоит 516 пациентов, — написал Проценко в своём Facebook.

Внебольничная пневмония диагностирована у 99% человек. У 1% признаков пневмонии нет. В отделении реанимации находятся 54 пациента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся ранее коронавирусом, заявил, что его состояние на данный момент стабильно хорошее.