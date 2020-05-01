Главврач больницы в Коммунарке рассказал о своём состоянии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся ранее коронавирусом, заявил, что его состояние на данный момент стабильно хорошее.
Об этом медик сообщил во время онлайн-встречи Российского еврейского конгресса. По словам Проценко, он вновь работает, а «красную зону» посещает в защитном костюме.
Я уже две недели работаю и чувствую себя хорошо. В красную зону хожу в защите, — сказал главврач.
Он также отметил, что его защитный костюм абсолютно такой же, как у остальных врачей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предрёк взрыв заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников. Такой сценарий вероятен в том случае, если россияне пренебрегут требованиями самоизоляции.
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