Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/c999964a-8ba3-11ea-add8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что взрыв заболеваемости коронавирусом в России может случиться после майских праздников. Такой сценарий вероятен в том случае, если россияне пренебрегут требованиями самоизоляции.

Если не будет соблюдаться самоизоляция, (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней, — приводит его слова РИА Новости.

Медик подчеркнул, что Москва пока не прошла пик эпидемии. Это вызывает определённую тревогу у врачей. Он призвал россиян продолжать самоизоляцию и оставаться дома, поскольку соблазн нарушить его может обернуться неприятными последствиями.

Цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов, — уточнил врач.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 228 тысяч скончались.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что более 50% тяжёлых заболевших коронавирусом в Москве имели отрицательные тесты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.