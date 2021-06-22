На Кубани ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников сферы обслуживания и других категорий, контактирующих с гражданами. Таким образом, под программу вакцинации попадает 60% населения региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Первый компонент вакцины должен быть получен до 23 июля, вторым необходимо привиться до 23 августа, уточняется в сообщении. Вакцинация коснётся граждан, работающих в сфере туризма, торговли, общепита, образования и других.

Соответствующее решение о вакцинации было принято из-за высокого количества заражённых коронавирусом. Таким образом власти намерены повлиять на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что половина россиян (49%) относятся положительно к обязательной вакцинации от коронавируса работающего населения Москвы и Подмосковья. 30% граждан выступили против введения подобных мер. Ещё 16% опрошенных заявили о нейтральном отношении.