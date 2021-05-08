На Красной площади начался парад Победы

https://static.news.ru/photo/cd729e84-b095-11eb-b549-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. В тожественном мероприятии участвуют более 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны.

Командует парадом главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По традиции на трибунах присутствуют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, первые лица государства и президент России Владимир Путин.

Парад завершится пролётом 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне. Главной особенностью авиационной части станет полёт стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолётов Су-35С. В небо также поднимутся транспортно-ударные вертолёты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52 и пилотажные группы «Беркуты», «Русские Витязи» и «Стрижи».

Ранее метеорологи заявили, что погода может помешать проведению авиапарада, По их данным, 9 мая в Москве ожидается низкая облачность, в условиях которой полёты воздушных судов крайне затруднительны.