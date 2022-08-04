На «Госуслугах» может появиться форма для жалоб на спам-звонки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сайт Госуслуг в мобильном приложении на телефоне

На портале «Госуслуги» предложили разместить форму для жалоб на телефонных мошенников, чтобы наконец разобраться со спам-звонками россиянам. Операторов, допустивших звонок с подменного номера, будут штрафовать. С такой инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Согласно данным «Яндекса», количество мошеннических звонков в мае 2022 года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. До сих пор в России не существовало эффективной системы борьбы со спам-звонками. С новыми поправками в законодательство, по жалобе пользователя сервиса «Госуслуги» Минцфиры смогут запросить сведения о совершенном вызове у оператора. Если подмена номера подтвердится, оператор связи, допустивший звонок, будет оштрафован на сумму до одного миллиона рублей.

Глава TelecomDaily Денис Кусков считает, что штрафовать мобильного оператора неразумно. По его словам, купить SIM-карту мошенник зачастую может без паспорта с рук на рынке или переходе в метро, в таком случае вина лежит на попустительстве правоохранительных органов, а не на операторе.

Количество нежелательных телефонных звонков стремительно растет в регионах России. Телефонные спамеры за период с июня 2021 по июнь 2022 года стали звонить россиянам на 73% чаще, доля спам-звонков в общем количестве входящих составляет около 14% против 8,1% годом ранее. Также было отмечено общее снижение роботизированных звонков, которые стали неэффективны.