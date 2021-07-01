На фоне учений НАТО: корабли ЧФ отработали стрельбы в Чёрном море

Экипажи десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ на морских полигонах Чёрного моря, — говорится в сообщении.

В рамках учения корабли отработали прикрытие высадки морского десанта, при этом также отрабатывалась стрельба из артиллерийских орудий. В пресс-службе отметили, что все цели были поражены успешно.

Во время учений район был закрыт для гражданского судоходства. Это позволило обеспечить безопасность для россиян, которые могли случайно попасть под обстрел.

Ранее сообщалось, что самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. Манёвры начались спустя пять дней после инцидента с британским эсминцем Defender, который вторгся в российские воды.

МИД РФ назвал проведение Sea Breeze провокацией. А в российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.