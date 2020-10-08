На фоне пандемии коронавируса выросло число кремаций в Москве

https://static.news.ru/photo/9ea02f2e-092c-11eb-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на кремацию увеличился в похоронных услугах во время пандемии коронавируса, сообщил глава оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.

По его словам, стандартные пропорции в общем числе погребений составляют 53–54% кремаций на 46–47% погребений в землю. Однако после введения ограничений по COVID-19 количество кремаций подскочило на 38%, вследствие чего 70–72% приходилось на кремации и 28–30% на захоронения в землю.

Екимов утончил, что в случае смерти человека от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как данная норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер.

Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла, — сообщил он.

Глава оператора кладбищ столицы добавил, что благодаря поддержанию интенсивной работоспособности крематориев удалось избежать внешних и производственных очередей, и не допустить «сценариев стран Европы», передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, вирусологи предполагают, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю. Пик заболеваемости специалисты однозначно определить не могут, но едины в обозначении периода, когда заболеваемость инфекцией пойдёт на спад.