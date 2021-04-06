На фастфуде может появиться маркировка о вредном составе продукции

https://static.news.ru/photo/d25fd83a-9786-11eb-87a5-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Jürgens via imago-images.de/Global Look Press

В России могут начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции с указанием подробного состава продукта и его вредности для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Волынец напомнила, что помимо соли и сахара в фастфуде содержится большое количество опасных веществ, в том числе трансжиров и канцерогенов, которые особенно плохо влияют на детский организм.

Она считает необходимым, чтобы производители фастфуда наносили на продукцию соответствующую маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой. При этом надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% от всей упаковки, а картинки с предупреждением о вреде для здоровья — не менее 50%.

Свои предложения Волынец направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Ранее в России предложили запретить рекламу заведений фастфуда в СМИ, Интернете, а также на наружных уличных конструкциях. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Соответствующее письмо с предложениями он направил в Министерство здравоохранения. В своём обращении Петунин отметил, что заведения фастфуда, используя все возможные средства для рекламы своей продукции, превратили посещение ресторанов быстрого питания в «стиль жизни» многих граждан. Автор инициативы также напомнил о вреде фастфуда и серьёзных последствиях его употребления для здоровья, сообщал NEWS.ru.