Называющий себя сыном Кашпировского украинец подал в суд на экстрасенса

https://static.news.ru/photo/c3e27136-3fc1-11eb-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кашпировский Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Житель Украины Алексей Фуштей утверждает, что его отцом является известный экстрасенс Анатолий Кашпировский. Не так давно молодой человек подал в суд на своего названного отца.

По словам Фуштея, он узнал о родстве с Кашпировским от своей матери. Когда-то женщина пришла к целителю на приём и затем стала его верной помощницей.

В настоящее время Фуштей утверждает, что Кашпировский совсем не отрицает факт их родства. Мужчина даже решил подать на своего потенциального родителя в суд, дабы тот сдал тест ДНК. Фуштей надеется выяснить, действительно ли Кашпировский является его настоящим отцом.

Известно, что названный сын экстрасенса проживает в селе Чубинском. В детстве молодой человек увлекался хоккеем и смешанными единоборствами, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что с просьбой отказаться от массовой вакцинации россиян от коронавируса к президенту России Владимиру Путину обратился советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский. По его мнению, это приведёт к массовой гибели населения.

По словам Кашпировского, за пандемией коронавируса стоит некая могущественная организация, которая хочет избавить мир от «лишних» людей и установить «новый порядок». Причём к массовой гибели людей приведёт именно вакцинация населения.