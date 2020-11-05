На директора ФБК завели дело о неисполнении судебного решения

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).
Об этом ТАСС
Ранее стало известно, что в московском офисе ФБК неизвестные в сопровождении бойцов ОМОН провели обыск. Жданов эту информацию подтвердил, но подробностей не привёл.
Как писал NEWS.ru, оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении ФБК провести расследование по поводу его отравления. При этом, отметил политик, вряд ли произойдёт «сенсация». По его словам, Фонду будет непросто получить основные улики — детализацию разговоров, видеозаписи из гостиницы и одежду.