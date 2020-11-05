На директора ФБК завели дело о неисполнении судебного решения

https://static.news.ru/photo/15fbbeee-1f6c-11eb-b10b-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов Фото: ioannzh/instagam.com

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Об этом ТАСС рассказали в московском главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Там добавили, что в рамках расследования дела в возглавляемой Ждановым организации проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в московском офисе ФБК неизвестные в сопровождении бойцов ОМОН провели обыск. Жданов эту информацию подтвердил, но подробностей не привёл.

Как писал NEWS.ru, оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении ФБК провести расследование по поводу его отравления. При этом, отметил политик, вряд ли произойдёт «сенсация». По его словам, Фонду будет непросто получить основные улики — детализацию разговоров, видеозаписи из гостиницы и одежду.