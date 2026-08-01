Мясо в духовке по этому рецепту — чистое волшебство: кусок самой дешевой свинины превращается в нежнейший деликатес

Беру кусок свинины, пару зубчиков чеснока и простой маринад на основе соевого соуса — и через час с небольшим на столе оказывается мясо, которое по сочности и аромату оставляет позади любой ресторанный деликатес. Все дело в томлении в духовке: сверху образуется аппетитная глазурь, а внутри волокна расходятся сами.

Ингредиенты

Свинина — 800–1000 г, соль — 1,5 ч. л., сахар — 1,5 ч. л., уксус 9% — 3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., вода — 800 мл, лавровый лист — 2 шт., черный перец — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., лук репчатый — 6 шт., картофель — 2 шт., морковь — 2 шт.

Как готовлю

Сначала натираю кусок свинины смесью соли, сахара и растительного масла, даю постоять, пока режу овощи крупными кусками. В глубокую форму отправляю мясо, вокруг раскладываю лук, картофель и морковь, заливаю соевым соусом с уксусом и водой, добавляю лаврушку и перец. Плотно закрываю фольгой и ставлю в духовку томиться примерно на час — пусть мясо пропитается всеми соками. Затем фольгу снимаю, увеличиваю температуру и запекаю еще 20 минут, чтобы верх схватился аппетитной корочкой. Готовую свинину нарезаю ломтями и подаю с теми самыми овощами, которые тушились рядом, — они становятся мягкими и пропитанными мясным духом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал противень из духовки, честно говоря, замер на пару секунд — мясо покрылось глянцевой карамельной корочкой, будто его глазировали в ресторане. На срезе свинина оказалась настолько мягкой, что нож уходил в нее, как в сливочное масло. Совет: дайте мясу обязательно отдохнуть минут 10 под фольгой, иначе весь сок вытечет на доску.