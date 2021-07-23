Мясников рассказал о неочевидных признаках инфаркта

Существуют признаки наступающего инфаркта, которые сложно увидеть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал теледоктор Александр Мясников.

Он перечислил наиболее частые симптомы инфаркта. Среди них одышка, боль в груди, слабость и повышенная потливость. Есть и те, которые не ассоциируются с проблемами с сердцем: изжога, боль в шее, плече или челюсти, вздутие живота, а также спутанность речи. Однако эти проблемы возникают у многих и не всегда должны быть поводом вызывать скорую.

Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта, — подчеркнул телеведущий.

По его словам, главные факторы риска — возраст (больше 45 лет для мужчин и больше 50 лет для женщин), курение, наследственность, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, отсутствие физической активности, ожирение, повышение уровня сахара и артериальная гипертония. В наибольшей опасности люди, у которых сразу несколько таких факторов.

Ранее Мясников предупредил, что отёки под глазами и на ногах могут представлять собой серьёзную угрозу не только здоровью, но и жизни. Медик заметил, что бороться нужно не с симптомами, а с первопричиной заболеваний. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приёма некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии.