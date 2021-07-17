Мясников предупредил о смертельной опасности отёков

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что отёки под глазами и на ногах могут представлять собой серьёзную угрозу не только здоровью, но и жизни. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Медик заметил, что бороться нужно не с симптомами, а с первопричиной заболеваний. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приёма некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии.

Врач предостерёг от употребления мочегонных для снятия отёков. Такие препараты могут только усугубить ситуацию. Применять их можно только в случае общей задержки жидкости, однако такая терапия выступает в качестве поддержки, а не основного лечения.

Кроме того, нередко за отёки можно принять гораздо более серьёзную проблему. Так, после долгого периода без физической активности (длительный авиаперелёт или работа за компьютером) объём голеней может увеличиться. Если имеется разница хотя бы в сантиметр между ногами — нужно обратиться к врачу. Не исключено, что у человека образовался тромб.

При этом наибольшую опасность представляет собой «стреляющая болезнь» — когда тромб вызывает инфаркт лёгкого. В этом случае медицинская помощь нужна незамедлительно. В противном случае, всё может закончиться летальным исходом.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что рост смертности от коронавируса в России связан с большим числом заболевших.