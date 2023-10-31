Мясников рассказал о не соблюдаемом российскими медиками законе Мясников: по закону медики должны обследовать пациента ректально

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Российские медики по закону должны на любом приеме обследовать пациента ректально, сообщил телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Однако, по его словам, большинство врачей пренебрегают этим осмотром. Мясников подчеркнул, что рак прямой кишки в 50% случаев находится в пределах досягаемости пальца.

Вообще, есть закон. Его у нас в стране не соблюдают. Любой человек, который попадает на прием к врачу, должен быть обследован ректально, — сказал он.

Хирург и колопроктолог Анастасия Травникова рассказала, что на колоректальный рак приходится 10% от всех онкозаболеваний в мире. Эксперт при этом отметила, что этот тип злокачественной опухоли на 95% может быть предотвращен. Чтобы избежать болезни, она порекомендовала уменьшить потребление красного мяса и жирной пищи. По ее словам, важно не доводить заболевание до первых симптомов: кровь и слизь в стуле, хронические боли в животе, дискомфорт после еды, вздутие живота.

Травникова добавила, что наибольшую защиту кишечника обеспечивают овощи и фрукты из-за клетчатки. Врач также порекомендовала заниматься умеренной физической активностью, так как она способна снизить риск возникновения рака на 50%.