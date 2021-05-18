Мясников рассказал, как нельзя доставать клеща

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Впившегося клеща категорически нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, это, конечно проблема, — заявил теледоктор.

По его словам, от инородного тела место укуса может нагноиться. Мясников добавил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально, а вот при клещевом боррелиозе микробы проникают в кровь человека не сразу, через день или два. В этом случае, если успеть вовремя извлечь паукообразное, есть шанс не заболеть.

Ранее сообщалось, что самый простой способ удалить клеща — воспользоваться нитью. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.

После извлечения клеща необходимо доставить его в лабораторию, где в течение 1–2 суток проведут исследование на наличие возбудителя четырёх инфекций: клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза. Если анализ даст положительный результат, человеку назначат экстренную профилактику.