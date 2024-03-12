Мясников раскрыл, чем опасно вегетарианство Мясников: вегетарианство опасно дефицитом витаминов и минералов

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Вегетарианство может нанести вред здоровью, если не соблюдать принципы здорового питания, сообщил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что при отказе от продуктов животного происхождения возникнет дефицит таких полезных веществ, как кальций, цинк, омега-3 и других.

Омега-6 жирные кислоты в изобилии потребляются вегетарианцами с овощами, а вот с необходимыми нашему сердцу, мозгу, глазам жирными кислотами омега-3 у них проблемы. Основной источник омега-3: рыба, морепродукты, яйца — то, что веганы не едят. Приемлемые для них источники омеги-3 — льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления, — посоветовал Мясников.

Восполнить дефицит кальция, который больше всего содержится в молочных продуктах, вегетарианцы могут через сою, брокколи, апельсиновый сок, орехи и репу. Железо можно получить через фасоль, бобовые, пшеницу, груши, шпинат и брокколи, но вещество так слабо усваивается, объяснил Мясников.

Ранее врач-педиатр Ильмира Шарипова предупредила, что веганские и вегетарианские практики противопоказаны детям и подросткам, так как могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, недостаток в рационе животных белков приводит к анемии, которая чревата задержками психического развития ребенка.

Педиатр отметила, что дефицит железа, связанный с отсутствием белка, конечно, можно восполнить такой растительной пищей, как гранат, гречка или шпинат, однако хорошо усваивается только гемовое железо, которое содержится в красном мясе. Также врач предупредила об особой опасности экстремальных диет для подростков, которые в период скачков роста нуждаются в сбалансированном питании.