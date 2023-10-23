Педиатр перечислила опасности веганства для детей Педиатр Шарипова: детское веганство чревато задержками психического развития

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Веганские и вегетарианские практики противопоказаны детям и подросткам, так как могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр Ильмира Шарипова. По ее словам, недостаток в рационе животных белков приводит к анемии, которая чревата задержками психического развития ребенка.

Анемия — это серьезная причина различных заболеваний у детей, <...> синяков под глазами, слабости и даже задержки речевого и психического развития. Дело в том, что без железа кровь не может переносить кислород, а без него страдает мозг. Часто дети с анемией не способны вовремя пойти в школу, так как в возрасте семи лет их развитие может соответствовать уровню пятилетнего ребенка, — рассказала специалист.

Педиатр отметила, что дефицит железа, связанный с отсутствием белка, конечно, можно восполнить такой растительной пищей, как гранат, гречка или шпинат, однако хорошо усваивается только гемовое железо, которые содержится в красном мясе. Также врач предупредила об особой опасности экстремальных диет для подростков, которые в период скачков роста нуждаются в сбалансированном питании.

На веганской диете начинаются гормональные проблемы: у девочек — задержки менструации, у мальчиков — развитие фигуры по женском типу, задержка роста и полового созревания из-за дефицита белка. Кроме того, подростки, соблюдающие экстремальные диеты, имеют проблемы с памятью и чаще остальных проявляют агрессию, — объяснила врач.

Шарипова уточнила, что отказ от рыбы, яиц и масла способствует возникновению дефицита витамина D. Эта нехватка, согласно ряду исследований, сопряжена с рисками депрессии и даже суицидальных мыслей.

Уполномоченный по правам детей от Татарстана Ирина Волынец ранее предложила законодательно запретить в России вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. В Совете по правам человека при президенте РФ эта идея не нашла поддержки.