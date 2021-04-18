Мясников предрёк эпидемию «почище коронавируса» с большой смертностью

https://static.news.ru/photo/bb83b75e-a040-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный телеведущий и врач Александр Мясников предрёк миру эпидемию «почище коронавируса». По его словам, она может произойти, если мир не «одумается», а смертность от неё будет в 20 раз выше, нежели от COVID-19. Об этом медик написал в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что маски в качестве противоэпидемических мер уже не являются эффективным средством. По его словам, на текущий день они несут больше вреда, нежели пользы, и в первую очередь для окружающей среды. Это может спровоцировать рост других заболеваний.

Кроме того, медик написал, что из-за действий человечества мир «сходит с ума». По его словам, всё взаимосвязано, из-за чего и возникают пандемии как способ заставить человечество «одуматься».

Может, людям и правда для прочищения мозгов нужна эпидемия почище коронавируса?! Всё, что делается «под солнцем», явно взаимосвязано. Природа не может не видеть, как человечки, населяющие Землю, явно сошли с ума! Сначала размножились сверх всякой меры. Потом разрушали и загадили всё <...>. Потом дотянулись до «папиного» компьютера и стали нажимать все кнопки подряд! — написал медик.

Эксперт считает, что пандемия была послана для того, чтобы люди, несмотря на все предрассудки и различия, научились объединяться перед лицом общей опасности. Тем не менее, заявил Мясников, человечество не вняло этому и продолжило развязывать распри.

А если какой-нибудь «микроб» умеет читать и посмотрит новости!? <...> Он же побежит к своим и закричит: «Всё, окончательно сбрендили, мне же ещё тогда говорил коронавирус, что они думают, что прочихаются, а я им мозги попорчу!!!» Посмотрит Природа и пошлёт для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее! — добавил врач.

Мясников добавил, что он регулярно читает новости на разных языках и то, что происходит, его выбивает из колеи. Относительно высказываний стран Запада о «российской агрессии» медик предполагает, что их абсурдность может дойти до апогея, из-за чего и разразится новая смертельная пандемия.

Так что сегодня — не третья волна, а только первый акт, а вот дотянем ли до антракта? — задался вопросом Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что перед вакцинацией от коронавируса не следует консультироваться с врачами. По его словам, осторожные медицинские работники могут дать медотвод. При этом отказ от прививки оправдан только в случае риска анафилактического шока на компоненты препарата.