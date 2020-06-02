Мясников объяснил опасность дезинфекции подъездов

https://static.news.ru/photo/900840f4-a4ba-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дезинфекция подъездов в условиях коронавируса может привести к негативным последствиям В частности, в результате постоянной санитарной обработки бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке бактериальных инфекций.

Вирус и так не живёт на таких поверхностях долго, если он и живёт, он всё равно неактивный, вы не заразитесь от него, — приводит его слова РИА Новости.

Во многих российских семьях предпринимаются беспрецедентные меры по защите от коронавируса. Родители боятся за здоровье детей и подвергают их и дом чрезмерно тщательной обработке.

Как считает главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского Андрей Продеус, в условиях пандемии нужно придерживаться золотой середины. По словам врача, излишняя гигиена может навредить здоровью. Если постоянно обрабатывать кожу агрессивными средствами (к ним относятся антисептик и антибактериальное мыло), это приведёт «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов», писал NEWS.ru.