«Продался за конфетку»: Мясников о заявлении Навального об омских врачах

https://static.news.ru/photo/1b1c222a-05b2-11eb-a990-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru

Телеведущий Александр Мясников прокомментировал нелестное высказывание блогера Алексея Навального об омских врачах, которые первыми начали его лечение.

Ранее основатель ФБК заявил, что главврач больницы «хуже разведчиков, убивающих людей».

Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое... Мне бы, например, было обидно, — подчеркнул доктор в эфире «Соловьёв Live».

По его словам, политик является предателем, который «продался за конфетку». Он назвал все заявления Навального в адрес врачей клеветой.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как писал NEWS.ru, Омское областное отделение профсоюза медиков опубликовало открытое письмо, в котором крайне негативно оценило слова «бывшего пациента БСМП № 1» Алексея Навального. По их мнению, он оскорбил врачей больницы, заявив, что они не оказывали ему адекватной медицинской помощи. Также они высказали претензии людям из окружения оппозиционера, сравнившим омских врачей «с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения».