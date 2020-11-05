Мясников назвал вынужденной мерой продление удалёнки школьникам

https://static.news.ru/photo/ac5cbd7c-1f6f-11eb-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение столичных властей о продлении школьникам 6-11 классов срока дистанционного обучения. По его мнению, этот шаг — вынужденный.

Я так понимаю, что московские власти сейчас балансируют на грани ужесточения предпринимаемых мер, всеми силами стараясь избежать этого. Именно в контексте этого и следует воспринимать этот указ, — написал Мясников в Telegram-канале.

Он отметил, что у учащихся младших классов родители моложе, а бабушки-дедушки её находятся за пределами группы риска.

Что касается старшеклассников, то сами они почти не болеют, но могут заразить дедушек и бабушек, которые, по словам доктора, являются основными пациентами столичных больниц.

Он также предположил, что ограничительные меры вскоре будут отменены. По мнению Мясникова, число заражений должно начать спадать через две-три недели.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении школьникам 6-11 классов удалёнки до 22 ноября. Градоначальник отметил, что понимает желание школьников вернуться в классы, однако нынешняя ситуация с распространением инфекции не позволяет расслабляться.