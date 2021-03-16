Мясников назвал неожиданный симптом рака

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Избыток кальция в организме человека может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист сообщил, что снижать количество кальция в организме не имеет смысла. Повышенная выработка минерала является именно симптомом, а не причиной.

Потому что 90% случаев гиперкальцимии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак, — сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач пояснил, что, скорее всего, избыток кальция может свидетельствовать об онкологическом заболевании почки либо лёгкого. Мясников призвал при выявлении переизбытка минерала обследовать в первую очередь эти органы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил рост смертности во время пандемии коронавируса. По его словам, в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации врачи направили все силы на лечение пациентов с инфекцией. Но в то же время люди с другими заболеваниями из-за этого не смогли своевременно получить медицинскую помощь.