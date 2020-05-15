«Мы у пропасти, народ не верит»: бизнесмен Быков обратился к Путину из СИЗО

https://static.news.ru/photo/0a78d122-a336-11ea-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, который был арестован за организацию убийств, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращаясь к российскому лидеру, он называет себя патриотом России и предупреждает, что страна находится на краю пропасти.

Мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране — России, власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда, — говорится в послании, текст которого приводит «КП-Красноярск».

В письме Быков сетует на то, что за него поручилась элита общества, в частности герои Советского Союза, Герои Соцтруда, олимпийские чемпионы, однако суд не принял их сторону, а «поверил преступникам».

И что мы увидели? Суд не поверил всем этим уважаемым людям, суд поверил другой стороне, людям, на счету которых более 25 лет в заключении. Вот это меня встревожило, — поделился бизнесмен.

Быков подчеркнул, что ещё 20 лет назад понял, что «что-то у нас в стране идёт не так, как должно быть в демократическом государстве». Время, считает арестованный, доказало его правоту.

Ранее NEWS.ru писал, что, по версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. О причастности Быкова к организации убийств сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков. В настоящее время он отбывает срок за организацию этого преступления.