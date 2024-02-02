Мужчинам рассказали о самодиагностике рака яичка Онколог Басанов: плотная бугристая опухоль на мошонке может говорить о раке

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Рак яичка можно выявить на начальной стадии с помощью самодиагностики, его симптомом является бугристая опухоль с плотностью хряща, которая нащупывается при пальпации, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-онколог Руслан Басанов. По его словам, это агрессивное заболевание может вначале протекать бессимптомно.

Мужчина может нащупать бугристую опухоль с плотностью хряща. Во время развития болезни мужчина может заметить, что мошонка стала больше и в ней появилась тяжесть, — отметил медик.

Он напомнил мужчинам о необходимости регулярно проходить осмотры у уролога. Особенно это актуально для тех, кто находится в группе риска развития заболевания. В нее входят мужчины с повышенным уровнем женских гормонов эстрогенов, а также с врожденным неопущением яичка (крипторхизмом) или его недоразвитостью. Кроме того, по словам уролога, в зоне риска — бесплодные мужчины и их ближайшие родственники с диагнозом «рак яичка».

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